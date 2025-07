Feijóo: manos libres para su última oportunidad

Alberto Núñez Feijóo tiene una única bala en la recámara, y lo sabe. También son conscientes de ello los barones territoriales, con un enorme poder institucional y orgánico, y que han dejado hacer a su líder nacional sin prácticamente intromisiones. Los cambios orgánicos previos al congreso nacional que se celebra este fin de semana han provocado una importante sacudida interna que apenas ha tenido eco público. La consigna es "la unidad" porque "hay que echar" a Pedro Sánchez de la Moncloa.

"Los congresos son para hacer cambios" avisaban en el entorno de Feijóo hace unos días. Y el gallego no ha faltado a su palabra. La reorganización en el cuartel general de los populares deja a Miguel Tellado como el secretario general que más poder en mucho tiempo, y encima con el PP en la oposición. No solo es el número dos de la estructura sino también se queda para él las competencias de Organización, relegando a Carmen Fúnez a una vicesecretaría de segundo escalafón.

En el PP, rápidamente recuperaron el "general secretario" de Francisco Álvarez Cascos para atribuírselo a Tellado. El clan gallego con poder total y sin disimulo. "Así se evitan duplicidades y suspicacias tanto en la casa —en la sede nacional-— como en los territorios. A partir de ahora, todo el mundo tiene claro que el que manda es una persona, Tellado, y que lo que él diga es la decisión de Feijóo", dicen en el entorno del líder nacional.

Feijóo quería un Comité de dirección "en modo campaña", preparado para cualquier escenario a partir de septiembre. Y ya lo tiene. "Ya llegará el tiempo del gobierno en la sombra y de fichajes estrella. ¿Tendría sentido fichar ahora a Pablo Isla?", arguyen en su equipo directo de colaboradores.

Feijóo, junto a Tellado, Ayuso y Gamarra EFE

A diferencia de lo que ocurría con Cuca Gamarra, Tellado se entiende a la perfección con Ester Muñoz, que le sustituirá en el Congreso como portavoz. Un tándem engrasado, de discurso duro contra Sánchez y que ha sabido encauzar las relaciones con el partido de Santiago Abascal.

"Había que limitar el margen de error. Las elecciones pueden ser ya o en 2027, pero la campaña electoral empieza en septiembre", se reafirman en Génova. Y para ello es clave también el nombramiento de la eurodiputada Alma Ezcurra. Será la nueva vicesecretaria de coordinación sectorial. La "responsable de los papeles", cosa que discretamente ya estaba haciendo. Ezcurra también es de discurso afilado, como quedó demostrado en su paso por la Asamblea de Madrid. "Su madre política es Ayuso y su padre, Feijóo".

Movimientos también en el área económica de la formación, para muchos —incluso de puertas para adentro— el talón de Aquiles de Feijóo. Juan Bravo continúa, pero le cambia de cartera y se encargará de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras. Queda fuera Paloma Martín, quien fuera consejera de Isabel Díaz Ayuso. El gran fichaje es un viejo conocido para los populares: Alberto Nadal, quien fuera secretario de Estado de Presupuestos y Energía con Mariano Rajoy. A partir de septiembre, llevará la batuta económica del PP y entrará al choque con el ministro Carlos Cuerpo.

Este terremoto interno ha provocado heridas. Y no solo de los caídos, también de los desplazados o quienes interpretan que a partir de ahora sus funciones quedarán limitadas. Ajustes que también afectan al Comité Ejecutivo Nacional —esto es, a los escalafones intermedios— aunque estos ya no provoquen tanta expectación mediática. Quizá la más aliviada sea Alicia García, que repite como portavoz en el Senado cuando prácticamente todo en el mundo en el PP apuntó a su relevo. Las fuentes consultadas por este periódico confirman que Feijóo lo sopesó hasta prácticamente el último momento.

Feijóo besa a Ester Muñoz en el Congreso ante la mirada de Cuca Gamarra Europa Press via Getty Images

Antes de que Feijóo pusiera un pie en IFEMA, donde se celebra hasta el domingo el cónclave popular, ya se sabían los integrantes de su nuevo Comité de Dirección. Y un nombre resonó por encima de cualquier otro, el de Miguel Tellado. Algunos barones reconocen su desconfianza, principalmente por la acumulación de poder, pero tampoco se removerán públicamente. "A ver dónde acaba", deslizaba uno de esos presidentes, en conversación informal con El HuffPost. “Si no funciona, que no busque culpables fuera”.

Pero la unidad alrededor de Feijóo no está en riesgo. Al revés. El gallego logró incluso que Ayuso no diera la batalla de las primarias, limitando así sus opciones de futuro. "Ni batallita", bromeaban estos días en Génova13. Finalmente, el que más ruido hizo fue Alejandro Fernández, el líder del PPC, contrario a los pactos con Junts. Pero hubo fumata blanca prácticamente en tiempo de descuento. Y no, no habrá cordones sanitarios a los de Carles Puigdemont.

Así, Feijóo diseña el equipo que él quería para su último asalto. No habrá más opciones. "O la Moncloa o el precipicio". Pero la opinión prácticamente unánime en el PP es que ha llegado su momento. "La sensación de fin de etapa es total, lo de Sánchez no se sostiene. Podrá ganar tiempo pero antes o temprano perderá el poder", afirman en su entorno. "Solo tiene que sentarse a esperar y no caer en la ansiedad", resume un veterano del partido.