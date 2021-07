Feijóo: "No sé cuales eran las inclinaciones sexuales de esa persona ni creo que tenga relevancia"

Miguel Vidal via Reuters

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado esta mañana que desconoce los motivos del asesinato del joven Samuel Luiz en A Coruña. “No sé cuáles eran las inclinaciones sexuales de esta persona ni creo que tenga mucha relevancia”, ha afirmado, pese a que los amigos y allegados del chico sostienen que fue agredido al grito de “maricón”.

“Lo que está comprobado es que han matado a una persona. No sabemos por qué. A medida que avance la investigación se sabrá la causa. No me atrevo a decir si se puede tipificar como un problema de homofobia”, ha afirmado en una entrevista en la Cadena SER.

“Estamos consternados e impactados de que se pueda producir un asesinato tan brutal. No dábamos crédito. No hay ninguna explicación. Nos gustaría saber quienes son”, ha enfatizado el dirigente gallego, uno de los pocos populares que han hablado abiertamente de este caso. Sostiene que queda claro que hay “un problema de irracionalidad y de instinto asesino” por parte de las personas que atacaron hasta la muerte al joven enfermero, pero se desmarca a la hora de enmarcarlo dentro de los crímenes de odio por homofobia. “Buscar una explicación a un asesinato, en este momento de consternación, me parece una especulación”, añade.