Felipe González: "En estas condiciones yo no daría el indulto a los presos del procés"

Ni quiere el indulto a los presos del procés ni se siente representado por el actual PSOE. Felipe González ha acudido a El Hormiguero a divertirse . Y, de paso, a hacer un repaso a la actualidad política desde su perspectiva de ex presidente del Gobierno, que ahora cumple 25 años de su salida de La Moncloa. No ha ahorrado temas y tampoco ha dejado a nadie indiferente.

El líder del Ejecutivo desde 1982 a 1996 defiende que “en estas condiciones” no es favorable a indultos por el procés, ya que la ley que lo regula “es del siglo XIX y en ella se habla de arrepentimiento”, algo que también ha señalado el Supremo en su negativa a plantear los indultos. Sin embargo, el Ejecutivo actual no descarta esta vía y el propio Pedro Sánchez ha reconocido que los valorará pensando “en la concordia” y “no en la venganza”.

“Creo que habría que haber hecho política antes de ampararse en los jueces. El debate no es si se arrepienten, sino si están dispuestos a respetar la legalidad vigente, sea Constitución o Estatuto”, ha añadido ya al final del programa, queriendo matizar parte de sus declaraciones al respecto del procés.

González ha rechazado la proclama de que se está juzgando al independentismo: “No, no se está juzgando al independentismo, porque si no, no habría un Gobierno de la Generalitat como este”. “Como dice Salvador Illa, gobernemos a los catalanes, superemos la fractura en la sociedad catalana y solo se va a hacer si se hace desde el respeto a la legalidad. Y solo se va a hacer desde el respeto a la relación con España y la lealtad institucional”. ha rematado.

“La capacidad de hacer un proyecto de país no tiene edad”

Su paso por El Hormiguero ha servido para dejar algunos momentos de humor y bastantes ‘recados’ al actual PSOE, con el que ha remotado viejas ‘heridas’. Preguntado por si se siente representando por el PSOE de Sánchez ha vuelto a dejar claro su descontento: “Yo soy del PSOE pase lo que pase. Digo que me siento huérfano de representación, y esto ha ofendido a muchos, pero no me refiero solo al PSOE. Busco que en un parlamento haya alguien cuyo discurso yo pueda aplaudir, aunque sea el de Teruel Existe. Y no lo hay”.

También ha querido recalcar que “el compromiso, el talante, el talento, la capacidad de hacer un proyecto de país no tienen edad”, en referencia a las críticas que recibió desde el ‘aparato’ socialista, que defendió que ahora era el tiempo de la generación actual y no de la suya. Durante la entrevista con Pablo Motos ha dejado varias ‘pullas’ sobre la edad para seguir en cargos de responsabilidad, en referencia a esta polémica.