El exministro Fernández Díaz dirigió la supuesta 'Operación Catalunya' contra Pujol

Jorge Fernández Díaz: Tenemos dos denuncias, una de las cuales, para Plaza Castilla (…) Junto con el informe de usted. Es así, ¿no?

Villarejo: Sí.

Jorge Fernández Díaz: Y si se unen, si se unieran las de esta señora [Victoria Álvarez, examante de Jordi Pujol Ferrusola], sería el paquete que iría allí. ¿Es así?

Villarejo: Eso, junto con otra serie de informaciones: anónimos, notas informativas, datos recogidos…

Jorge Fernández Díaz: ¿Se puede presentar hoy?

Villarejo: Yo creo que se puede presentar esta tarde.

Jorge Fernández Díaz: Es que a mí me gustaría que se presentara hoy.

Villarejo: “Materia para la Audiencia Nacional hay. A mí, insisto, ayer hablé con Santiago Pedraz, el decano, que me dijo `no te preocupes que, en todo caso, si no le cae a uno de los cuatro que ya están tocados, abiertamente, lo que le voy a pedir a quien le caiga en el reparto, que será dentro de 10, 15 días, cuando ya le adjudique a uno, es que antes de hacer nada, por favor, hable con vosotros’.

Jorge Fernández Díaz: La fiscalía está... La fiscalía está...

Villarejo: En principio, Eloy está muy… se le ha tocado, a Javier Zaragoza [fiscal jefe de la Audiencia Nacional], pero muy sutilmente.

Jorge Fernández Díaz: Con el fiscal jefe del Estado se ha hablado, ¿eh?

Villarejo: Pues, eh… Eso es lo importante también. De alguna manera, que esté todo tal y cual. Lo que, si me permite, señor ministro, lo que está muy claro es que hay materia para la Audiencia Nacional. Por los datos que hay, por las cuentas…