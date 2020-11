Fernando Simón aclara qué ocurrirá con los primeros pacientes en ponerse la vacuna

Los casos bajan, las camas hospitalarias se desocupan y la incidencia va a menos. Pero, como explica Fernando Simón, eso no significa que la situación sea buena. “Sigue siendo grave”, matiza, algo que también ha apuntado Salvador Illa. En ese panorama de emergencia sanitaria, la vacuna aparece como el único remedio para superar la pandemia.

Sin embargo, Simón ha frenado parte del entusiasmo ante una posible inmunización de cada sujeto que reciba el fármaco una vez llegue al mercado. “Primero, dependerá de la calidad de la vacuna, si es suficientemente buena... pero no es que una vez vacunado pueda hacer vida normal”, ha adelantado antes de explicar el por qué. Básicamente, “porque estará rodeado de mucha gente que no podrá hacer esa vida normal hasta que no esté vacunado todo el mundo”.

Otra cuestión es el peligro que corra el paciente, que se vería muy reducido o incluso neutralizado: “Si está inmunizado, no estará en riesgo de infectarse y, posiblemente, de contagiar a otros”.

En los recientes estudios sobre vacunación uno de los asuntos clave es la efectividad en personas mayores, por ser el principal grupo de riesgo. Simón ha expresado sus dudas: “Aún no sabemos si los resultados son concluyentes de su efectividad en personas mayores”.

El epidemiólogo ha explicado que el documento final con la estrategia de vacunación en España no está cerrado aún, por lo que no ha querido dar más detalles. No obstante, sí ha dejado caer que si lo “lógico” es que “primero se piense en grupos vulnerables para vacunarles, también hay otros grupos que pueden ser prioritarios”.