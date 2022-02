Fernando Simón avanza algo que pasará en las próximas semanas: avisa de que no gustará a todos

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha avanzado que en las próximas semanas se cambiará previsiblemente la forma en que se mide la pandemia y se relejarán muchas medidas restrictivas.

En un encuentro telemático con el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, y el experto Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, el experto ha avisado de que “vamos a tener que plantearnos un cambio radical” porque “ha llegado un momento de modificar lo que vamos hacer”.

Simón ha subrayado que eso va a implicar que “tendremos que aceptar un cierto nivel de transmisión” siempre que genere casos leves o asintomáticos: “No nos tendremos que preocupar porque un niño tiene unos pocos mocos. Nos tendremos que preocupar mucho si tenemos personas mayores que inician un cuadro que pueden tener un factor de vulnerabilidad que hagan que si desarrollan el cuadro y acaba siendo grave puedan llegar a fallecer”.

El experto ha reiterado que será en esos grupos en los que habrá que centrar la atención y que este cambio de paradigma “va ser mas rápido de lo que muchos piensan”, aunque ha avisado de que “no va ser este lunes o este viernes que viene” porque todavía tenemos altas incidencias.

“Cuando consigamos controlar eso un poco más, quizá una o dos semanas, estaremos en buena situación para cambiar. Pero no puede ser unilateral, tendremos que conseguir que se comparta con todos los socios europeos y explicar que esta reducción de los mecanismos no farmacológicos se pueden limitar porque estamos muy bien protegidos pero que en otros países no tienen el mismo nivel de vacunación”.

Simón ha anticipado que este cambio va a ser difícil de gestionar porque habrá que alcanzar un término medio: “Algunos no han vivido ninguna percepción de riesgo y creen que se tendría que haber hecho desde el principio y no tendríamos que haber puesto ninguna medida de control, pero habrá otros que sufrirán una especie de Síndrome de Estocolmo”.

“Hemos vivido una época muy dura y queremos salir, pero nos da como miedo dejar de tomar medidas duras. Vamos a tener que llegar al equilibrio entre los que todavía tienen miedo de salir de esas medidas de control importantes y los que creen que no tendría que haber ninguna. Ese equilibrio no es fácil y tenemos que llegar a el”, ha avisado.

Pese a todo, Simón ha insistido en que “la pandemia no se ha terminado” porque existe el riesgo de que surja “una variante nueva pueda afectar a la inmunidad o a la gravedad”.

“No sabemos si va a pasar o no, yo no puedo decir ahora cuánto de probable es que pase o no vaya a pasar, pero puede pasar. Por lo tanto, tenemos que mantener cierta tensión y prudencia todos”, ha explicado.