El autor del grafiti de Fernando Simón en Valencia: "Me encanta y me hace mucha gracia"

“Es mi primer grafiti postpandemia. Quería que fuera Fernando Simón porque me encanta y me hace mucha gracia, ese momento de la almendra me pareció un meme muy bueno. Además, con la respuesta al día siguiente, que dijo que no había comido nada”, asegura el artista, que a sus 25 años lleva media vida pintando.

El grafitero valenciano J.Warx es el autor del dibujo de Simón tosiéndose en el codo tras atragantarse con el fruto seco en plena rueda de prensa. “Disculpen... porque est... El problema es que me he comido una almendra justo antes...”, se puede leer en el mural.

J.Warx, que reconoce que los que han logrado que sean virales son terceras personas que le han hecho una foto, dudó en si incluir o no la bandera de España en el dibujo, por si se podría politizar. Al final, decidió hacerlo: “Me decanté por pintarlas, ya que es lo que se ve en la imagen. Es la representación más completa y nunca lo hice con el fin de destacar nada ni dar mi opinión, solo quería inmortalizar el momento de la almendra, que me encantó. Fue épico”.

Durante las dos horas aproximadamente que le costó pintar el mural, recibió alguna queja. “Hubo varias personas de unos 50 años que sí que me lo criticaron, no con el dibujo sino con la gestión de Simón. Por otra parte, el perfil de gente joven me destacaba la figura de Simón”, describe el joven creador, que cuenta que en redes sociales prácticamente nadie se lo ha recriminado, aunque reconoce que no le da mucha importancia.

“Las críticas me dan igual porque yo no he pintado a nadie con un fin político, solo he querido representar un momento meme”, añade el joven, que también es ingeniero químico, aunque se encuentra actualmente en paro.

Antes de la llegada del coronavirus y cuando las fallas todavía no se habían suspendido, un dibujo de J.Warx ya se hizo viral. En él mostraba como podría ser la vestimenta de este año para la cita: la persona con una bolsa de basura en la cabeza y un EPI.

En otro dibujo, por ejemplo, el creador valenciano ilustra a la pareja de dibujos animados Tom & Jerry. En la obra, el ratón, Jerry, intenta escapar de Tom, el gato, y lo compara con la gente tratando de esquivar el horario de oficina de 9:00 a 19:00.

Así, Simón ya puede decir también que se ha convertido en objeto del arte callejero.