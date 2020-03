Fernando Simón, la voz y las manos contra el coronavirus

Él mismo dice, según su entorno, que cuando habla con los medios nunca piensa si tiene que transmitir calma o no: “Tiene un equipo detrás muy potente y están haciendo todo lo que es humanamente posible”. Y un colaborador dice que él confiesa: “Nunca he tenido coacciones de ningún tipo. Siempre he transmitido lo que tenía que transmitir”.

Ahora le toca trabajar directamente con Illa, pero él lleva en ese puestos desde el año 2012, cuando gobernaba el PP con Mariano Rajoy. Todos hablan bien. La anterior ministra con la que trabajó fue con la socialista María Luisa Carcedo, quien lo define así en declaraciones a El HuffPost: “Excelente profesional, muy serio y riguroso. No escatima esfuerzos y disponibilidad. Y, si me permites, buena persona”.

La vida de Simón es global, así entiende el mundo, un prisma con el que ahora hay que ver también las enfermedades y la pandemia. Tiene etapas en Londres -en la London School of Hygiene and Tropical Medicine-, en Ecuador, Guatemala y en París, donde recaló en 2001 como epidemólogo en el Instituto de Vigilancia Sanitaria. Asesores que han trabajado con él destacan que habla varios idiomas y que tiene excelentes conexiones a nivel internacional, además de un reconocido prestigio.

“Él es lo que se ve en las ruedas de prensa, seriedad contenida, es igual en privado con los ministros. No busca la complicidad del político, no hace chascarrillos, no quiere caerle bien. Te lo cuenta muy bien, no le gusta el protagonismo”, cuenta un miembro de aquel Gobierno. Incluso, como revela un asesor de esa época, le hicieron incluso algún comentario sobre la ropa y si se podía poner una chaqueta, pero él contestó que era así como vestía. Y así sigue saliendo, con su jersey y su camisa.

Días muy difíciles, muy complicados. Es uno de los integrantes en el equipo de máximas autoridades al decretarse el estado de alarma y comparece diariamente en La Moncloa, acompañado de altos cargos de Interior, Transportes y Defensa. Eso sí, ya hay presión política por parte de Vox pidiendo su dimisión por no vaticinar lo que iba a suceder con la pandemia.

Él mismo ha pronosticado que llegan ahora días muy duros, tanto por el aumento de casos como por el aislamiento de las personas. Fernando Simón, el hombre al que toda España mira encerrada en sus casa para saber lo que va a pasar.