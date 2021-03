Fernando Simón lo puede decir más alto pero no más claro: señala "el problema" que tiene Madrid

Fernando Simón ha asegurado este lunes que la Comunidad de Madrid está en una situación “estable” en la pandemia, pero ha señalado cuál es “el problema” de esta comunidad autónoma: parte de un punto de incendia más alta que el resto.

“El problema no es que esté en una situación al alza, que es muy pequeña, sino que parte de un punto muy superior al resto. Es la que ha mantenido una incidencia más alta. No es que esté en una fase de incremento, pero con la incidencia media que tiene existe un riesgo alto”, ha advertido en la rueda de prensa.

El epidemiólogo ha subrayado que espera que Madrid sea responsable y aplique las medidas. “Entiendo que hará un esfuerzo por controlar la transmisión. Creo que tenemos que ser conscientes no solo de la evolución, sino de la situación. No podemos pensar que estar con incidencias altas es una situación de riesgo bajo”, ha avisado.

Simón también ha lamentado las imágenes de jóvenes extranjeros de fiesta por las calles de Madrid, aunque ha insistido en que el “riesgo depende de las medidas de control que tengamos implementadas en nuestro país”.

“Una persona que viene de fuera está sujeta a las mismas normas que estamos sujetos nosotros. Los riesgos no deberían ser muy diferentes”, ha explicado el epidemiólogo, que ha insistido en que, “si no se cumplen esas medidas y no se implementan correctamente, ese riesgo podría existir”.

“Algunas imágenes en ese sentido preocupan y cualquier persona sensata sentiría cierta preocupación. No vale decir ‘tenemos que ser responsables’ y luego no implementar responsablemente las medidas que se proponen”, ha dejado caer.

Además, Simón ha recordado que una de las medidas que se probado más eficaz para el control de la transmisión es la reducción de la movilidad

“A mí me preocupa hasta cierto punto. Que se hagan pruebas reduce los riesgos pero no los elimina. Y además hay formas de entrar a nuestro país en las que no es posible hacer ese control, como las carreteras”, ha recordado Simón, que ha puesto de relieve que Francia “no está para nada mejor que nosotros y puede haber cierto riesgo”.