Simón, sobre la petición de Madrid para pasar a la fase 1: "No es bueno recibir los datos media hora antes de la decisión"

Desde este lunes la imagen de Fernando Simón analizando los datos del coronavirus se hará habitual por las tardes, en un cambio de criterio del Ministerio de Sanidad. Este lunes, ha informado de la menor cifra de muertes registrada desde el 16 de marzo, con 59 nuevos fallecidos.

En su rueda de prensa, el doctor Simón ha respondido a la pregunta sobre la nueva petición de Madrid para avanzar a la fase 1 después de dos negativas del ministerio; aunque ha querido dejar un ‘recado’:

“En este proceso de pandemia tres días son un mundo. No sé si Madrid ha presentado ya su solicitud, pero si lo hace se inicia una discusión que durará hasta que se tome la decisión. Es nuestro objetivo tratar de favorecer tener toda la información necesaria. Tratamos de tener tiempo suficiente para valorar todo, no es bueno recibir datos media hora antes de tomar la decisión”, ha señalado.

“La discusión sobre los datos puede incluir la petición de datos extra. Aunque se presente hoy –el informe oficial se presentará el martes, ha adelantado EFE– se va a evaluar hasta el miércoles o, esperemos no llegar a esos extremos, hasta el jueves”, ha razonado.

No obstante, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha querido romper una lanza en favor del trabajo hecho por la región: “En el proceso de puesta en marcha de los mecanismos de identificación precoz, seguimiento de casos... se está trabajando a un ritmo que en todo el tiempo que llevo en España no lo había visto nunca. Por ello, “no me sorprendería que la nueva propuesta pueda avalar perfectamente el paso a la siguiente fase”.