Fernando Simón ya no es así: el sorprendente aspecto con el que ha reaparecido

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Fernando Simón.

Lo hace después de unos días en los que no ha tenido la visibilidad de hace unos meses, debido a las vacaciones de verano.

Allí, según medios locales, ha sido recibido entre aplausos por los presentes.

Además, ha atendido a los medios de comunicación, a quienes ha asegurado que no cree necesario imponer la vacunación obligatoria en España: “España es un país que está consiguiendo las mejores coberturas de vacunación de toda Europa y, probablemente, de entre los mejores del mundo”, ha apuntado. En España no son obligatorias estas vacunas y no ha sido necesario que sean obligatorias las otras vacunas que habitualmente se ponen, y “hemos conseguido siempre coberturas de las mejores del mundo”.

Simón ha asegurado que en las residencias existen unas coberturas “muy por encima del 90%, muy por encima hasta el 97%, son coberturas muy buenas, pero es verdad que queda un pequeño número de personas que no están vacunadas y luego los pocos que aunque estén vacunados no desarrollan inmunidad”.

Ha proseguido diciendo que “las coberturas actuales que tenemos no hacen necesaria ningún acto legislativo que obligue a la vacunación. Esta vacuna, además de protegernos a cada uno a título individual ayuda a que la sociedad salga de este problema tan gordo”. Se ha mostrado convencido de que al final de verano las coberturas superarán el 70 por ciento.

Igualmente, ha estimado que no es conveniente imponer el certificado COVID porque “el imponer obligaciones cuando no son necesarias no es un buen paso y quita armas para el caso en el que sean necesarias en el futuro”.