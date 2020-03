Fernando Simón se pronuncia sobre la cuenta paródica del coronavirus en Twitter: esto es lo que le parece

Fernando Simón, director de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, se ha convertido en los últimos días en uno de los rostros más populares de España.

Sus continuas apariciones en televisión, en las que explica la situación y expansión del coronavirus, han hecho que sean muchos los que asocian su rostro y su voz a la calma y serenidad que le caracteriza a la hora de hablar del virus.

El domingo, Simón pasó por el programa El Objetivo de La Sexta, en el que se sometió a las preguntas de la periodista Ana Pastor y también a las de los miembros del público.

Y allí se refirió a la cuenta de Twitter @CoronaVid19, que con ironía y mordiente relata la crisis por el virus. Se ha convertido en todo un fenómeno en esa red social y, de hecho, en apenas una semana acumula ya medio millón de seguidores.

“Yo no tengo Twitter, yo no la sigo. Pero mis hijos y mi mujer sí. Y me la cuentan. Me han hablado de dos: esta del coronavirus y ‘el de las pandemias’ o algo parecido”, comenzó diciendo.

“La verdad es que cuando me leyeron algunas cosas me caían lágrimas de risa”, afirmó con una enorme sonrisa.

La persona que maneja la cuenta permanece en el anonimato, aunque ha intervenido en el programa de Movistar+ Late Motivcon voz distorsionada.