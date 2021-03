Filibuster, el procedimiento obstruccionista que paraliza a la democracia americana

En el arcaico sistema político americano existe una regla parlamentaria creada en el siglo XIX que se llama filibuster, procedimiento obstruccionista o prolongado debate que impide que se lleve a cabo una votación a menos que se anule este. Mientras que para aprobar las diversas iniciativas que se presentan a votación se necesitan 51 votos de un total de 100, para anular el procedimiento obstruccionista se necesitan 60 votos.

Tanto demócratas como republicanos han usado este procedimiento de vez en cuando en el pasado. El problema es que en los últimos tiempos los republicanos lo utilizan para todo. No negocian. Bloquean sistemáticamente los proyectos demócratas. Es decir que un procedimiento que antes se usaba solamente en algunos casos ahora se usa siempre. La excepción se ha convertido en la regla. Esto quiere decir que en la práctica para aprobar cualquier proyecto en el senado se necesitan 60 votos en lugar de 51.

Hay que tener en cuenta que el senado es ya de entrada muy poco democrático, ya que incluye dos senadores por cada estado, sea cual sea su población, lo que favorece enormemente a los republicanos, que controlan los numerosos pero poco poblados estados rurales. Las reglas, pues, han hecho posible que los republicanos tengan mucho más poder del que deberían, dado su número de votos. Entre su desproporcionada representación en el senado y su agresivo uso del procedimiento obstruccionista, son capaces de impedir que los demócratas gobiernen aunque hayan ganado las elecciones. En estos momentos no hay tema más comentado entre los demócratas que el de la necesidad de eliminar este procedimiento de una vez para siempre. Si no se hace esto, Joe Biden no podrá cumplir sus promesas electorales.

Biden llegó a la presidencia con un mandato muy claro. Los votantes querían cambios profundos no solamente en cuanto a la pandemia y a la crisis económica, sino también en asuntos como inmigración, cambio climático y derechos de los votantes, y los querían inmediatamente. Hasta la fecha, Biden no ha parado ni un momento. Ningún presidente de la historia reciente ha actuado con tanta velocidad como él. Ha cogido por los cuernos el toro de la pandemia y ha implementado toda clase de medidas para acelerar la campaña de vacunación. La mejoría respecto al gobierno anterior es drástica y palpable. En el país se respira optimismo en lo que respecta a la resolución de la crisis sanitaria.