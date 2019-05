Filósofas, abogadas y feas

Este post también está disponible en catalán.

El 14 de mayo tuvo lugar la accidentada —más bien fue un boicot por parte del presidente del tribunal, Manuel Marchena— declaración de la filósofa Marina Garcés.

(Dicho sea de paso, era raro oír a la nieta del poeta Tomàs Garcés responder en castellano a Benet Salellas, abogado de Jordi Cuixart, pero es sabido que, según el tribunal, la única lengua que no puede traducirse es la catalana, puesto que ha traducido sin ningún problema a gente que ha declarado en otras lenguas.)

La prepotencia y abuso de poder de Marchena afloró enseguida. Rebasó el rutinario «Intente responder a las preguntas que le formule yo o que le formulen las partes» y la conminó con algún «Por favor, guarde silencio», o extemporáneos «Vamos mal»; «Perdemos el tiempo».

Cuando Garcés inicia una respuesta diciendo que la noche del 1-O tenía fiebre, el magistrado, cual séptimo de caballería, arremete: «Y no me replique, por favor, no me replique», cuando de hecho Garcés no replicaba.

La cosa empieza a subir de tono cuando la filósofa dijo que «Yo el 1 de octubre aluciné». El séptimo de caballería ataca de nuevo y el desprecio de Marchena no puede ser ya más evidente. Llega al insulto, según Marchena era «incomprensible» que la autora de Ciudad Princesa no entendiera nada; cito literalmente: «si usted es jurista, si es profesora de filosofía tiene que saberlo perfectamente»; «todas sus apreciaciones personales no tienen ningún interés»; «aunque le encantaría esplayarse y hacer todas las matizaciones que quisiera hacer»...

En un momento concreto, Garcés amaga con consultar unos papeles. La reacción de Marchena no puede ser más furibunda, «no puede seguir un guión». Ella le dice que no lo es, que son unas notas, y la ira y los malos modos se acrecientan; se ensaña: «Lo primero que tiene que hacer es pedir permiso al tribunal», Garcés, alucinada, dice que lo ha consultado pero es cortada con brutalidad. (Por otra parte, Marchena ha dejado consultar papeles a varios testigos de la acusación sin ningún problema; ¡ay, la doble vara de medir!)

Cuando Salellas pregunta a Garcés si pasó miedo el 1 de octubre, el magistrado manda al garete su presunta presunción de imparcialidad y no permite la pregunta aunque dejó explayarse sobre su miedo con todo detalle a Montserrat del Toro, la secretaria judicial que, despreciando la puerta, prefirió salir de la Consejería de Economía por la azotea (que no el tejado).