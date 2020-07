'Fortfast' anuncia que deja YouTube tras las críticas de explotación laboral

“Me insultó, me dejó por los suelos, me echó la culpa de haber perdido nosecuantos mil euros de una acción comercial (luego lo hablé con el otro dueño y resulta que los perdió él por sus malas formas). Me quería obligar a dimitir. Salí literalmente temblando y llorando de la ofi”, indica en uno de los mensajes.

Se me ha faltado al respeto de tantas maneras diferentes que no sé ni por dónde empezar, pero aquí dejo una compilación de audios de esta persona hacia mí para que os hagáis una idea del percal que me supuso en esa época. 👇👇👇 pic.twitter.com/3phMVQti8r

“Gracias a todas las personas que me han escrito en los últimos días con mensajes de apoyo y amor. Habéis hecho que todo fuera un poco menos feo”, ha empezado diciendo. “Insisto en lo profundamente arrepentido que estoy de lo que pasó hace dos años. Pero el arrepentimiento por mi comportamiento no es una capitulación hacia todo lo que se ha dicho sobre mí”, empieza diciendo en su misiva.

El creador de contenido señala que ya no es la misma persona de 2018, cuando se produjeron los hechos denunciados por sus trabajadores. “Como bien le hice saber a uno de los implicados hace unos meses, quien no aceptó del todo mi súplica de redención parece ser”, continúa diciendo. “Detrás de mis malas formas hubo errores y carencias, pero nunca en mi vida le he deseado el mal a nadie. Di mis ahorros de una vida por un proyecto, me intoxiqué y a día de hoy el resto de los trabajadores de esa empresa que ya no existe lo entienden y siguen siendo mis amigos, igual que un día lo fueron los implicados”, señala.

Climent indica que “era demasiado joven e inexperto”, pero que dada esta situación ha perdido su trabajo desde hace más de siete años. “No podré volver a conocer a nadie nuevo en mi vida sin sentir que le debo una explicación sobre algo que seguramente conocerá. Se me ha marcado con hierro y echado a los leones”, enfatiza.

“Nunca se quiso justicia, sino arrebatarme mi presente y futuro. En lo laboral y personal”, señala. “No hablaré más del tema. No me defenderé públicamente. Seguiré aguantando los golpes porque la vida privada de los acusados vale más que mi venganza personal”. añade.

El youtuber concluye su carta deseando a aquellos que hayan filtrado sus datos “mucho amor y empatía en la vida”. “No por ti, sino por quien te rodea”, acaba diciendo.