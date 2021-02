La foto del rey Juan Carlos que trata de acabar con los rumores sobre su estado de salud

Carlos Alvarez via Getty Images

Casa Real desmintió la información en apenas unos minutos señalando que no tenían credibilidad. Además, el propio rey emérito ha declarado a ¡Hola! que se encuentra “perfectamente”. “Hago dos horas de gimnasia al día y me encuentro muy bien”, ha concluido.

También el periodista Raúl del Pozo ha participado en Al rojo vivo (laSexta) para desmentir estas informaciones tras hablar con él. “Estaba de un maravilloso humor. Me decía, ’di que estoy como un oso”, ha detallado. Del Pozo ha señalado que el emérito “se descojonaba de risa” ante las informaciones. “Están diciendo que estoy en la UCI y que me van a trasladar porque estoy grave, desmiéntelo, por favor”, ha detallado. El periodista ha señalado, además, que el monarca tiene intención de volver pronto a España “porque no hay ninguna ley que lo prohiba”.