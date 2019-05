Frente a crédulos y resentidos: Antonio Escohotado

Si algo debe agradecerse a un pensador, aparte de que realmente piense, es la claridad expositiva. Es fácil afirmar, pues así lo demuestra la experiencia, que el oscurantismo es propio de aquellos que quieren apagar la luz para robar mejor y que ello constituye un pecado contra la humanidad, y no contra el Espíritu Santo (así lo expresaba Schopenhauer al menos). Antonio Escohotado, según esta premisa inicial, avanza en el sentido contrario al que se desarrolla la cerrazón, intentando aproximarse, no tanto a las bondades metafóricas de la luz, como a los posibles y pedestres tramos de claridad a los que se presta o no, a través del estudio desinteresado y reposado, una materia. En su caso la materia que aborda tiene dos características principales: que es concreta y que es vasta. No está exenta, por otro lado, de otra dimensión más difusa y secularmente sacralizada, que se adhiere a ella como una sanguijuela a su huésped desprevenido: el mito del comunismo como humana vía para alcanzar un Paraíso de felicidad social y fraternal en la tierra.

Los tres amplios tomos que constituyen Los enemigos del comercio. Una historial moral de la propiedad recogen y exponen el proceso histórico, filosófico, político y social a través del cual se desarrolló la idea, el firmísimo convencimiento, de que el dinero y el comercio, los comerciantes y los empresarios, eran los enemigos de la libertad y los causantes de las tragedias que impedían el “correcto” rumbo de la Historia (con mayúscula para ellos), lo que en definitiva significa (también para ellos) el “correcto” y “justo” desenvolvimiento de la conciencia de la mayoría hacia un fin concreto: la felicidad de una clase-raza-pueblo en un mundo que ha trascendido la tiranía del comercio (“¡Por la fuerza será arrastrada la humanidad a ser feliz!”, clamaba Gorki, del que Nabokov decía, no sin razón, que como artista creador era poco importante). Así, sabemos gracias al análisis de Antonio Escohotado que el primer comunismo parte de una suerte de espiritualismo ascético, como forma de trascender postulados individualistas, que estará también presente de forma ulterior en el comunismo contemporáneo, aunque, en este último caso, de una forma filosófica y científicamente materialista, sujeto a una concreta conciencia de clase. La existencia de ideales anticomerciales se mantiene durante dos milenios: se perpetúa irredentamente la oposición a la propiedad privada y al comercio, y se ofrece a cambio un estado de cosas en el que “lo necesario resulte gratuito”. Sus tres volúmenes sirven para calibrar y comparar lo dicho y hecho por este modus vivendi pobrista (que aúna lo mejor de las sectas religiosas con la presunta ciencia de la dialéctica marxista), en los que podemos comprobar, detenidamente, que el eslogan no llena estómagos y que los anunciados paraísos sociales tienen condiciones climáticas más propias del Infierno: no, en ellos no crece ni la vida ni la felicidad.