Frío y calor en el amor y la mentira

¿Cómo saber si alguien miente? El juicio humano es aleatorio, incluido el de policías expertos. Ni la conducta verbal -lo que alguien dice o cómo lo dice-, ni la conducta no verbal -los gestos- delatan de manera definitiva al mentiroso. El popular polígrafo sólo mide la activación fisiológica que se produce si alguien se pone nervioso, y con frecuencia comete el error de Otelo, que creía que su mujer era culpable de infidelidad cuando sólo tenía miedo.

Hay que decir que Otelo no sabía si su mujer mentía, pero tampoco sabía si ella lo amaba. Porque, ¿cómo saber si alguien nos ama? Decir “te quiero” no es una prueba de amor, si la necesitas.

Las mentiras

Termografía que muestra como, cuando mentimos, la temperatura de la nariz cambia. Es lo que se conoce como efecto Pinocho. Universidad de Granada, Author provided

El amor

Otros ejemplos de termografía emocional

No acaba aquí la cosa. Como saca a relucir nuestro proyecto Thermography in Psychological processes, con la temperatura también podemos determinar con una exactitud significativa y de modo objetivo si una persona siente ansiedad o depresión, averiguar si una canción le gusta o le emociona, detectar su afinidad ideológica y conocer si siente culpa o frustración. Además, la termografía ayuda a detectar ciertos rasgos básicos de la personalidad de un sujeto (si es extrovertido o introvertido, su nivel de empatía y si es o no neurótico), así como si sus decisiones (económicas por ejemplo) son “calientes” -impulsivas- o “frías” -calculadas-. O si ante un dilema moral el sujeto actuará de modo egoísta o altruista.