Fui un alcohólico “funcional”. Esto es lo que hacía cuando me quedaba solo

A los 25 años, mi mundo cambió cuando me enteré de que mi madre había muerto por cáncer de ovarios. Como nos habíamos distanciado hacía siete años por una fuerte discusión, no tenía ni idea de que estaba enferma. Aunque en ese momento no me di cuenta, su muerte tuvo un gran impacto sobre mí. Sentía miles de emociones intensas a las que no les encontraba sentido ni mucho menos era capaz de procesar.