Fusa Nocta: "El machismo no es algo exclusivo del trap"

Cedidas Fusa Nocta, participante del Benidorm Fest 2023

Fusa Nocta renegaba hasta no hace mucho de Eurovisión, pero el Benidorm Fest y el éxito arrollador de Chanel le hicieron cambiar de parecer. Ahora, la considerada como una de las figuras más reconocibles del trap nacional, es una de los 18 candidatas en la preselección de este año para el festival europeo.

Y eso que Fusa Nocta aka Miriam Nares (Gandía, 1994) ya sabe lo que es concursar en un programa de televisión, puesto que hace unos años participó en el programa de Telecinco Factor X. Se quedó en los cuartos de final de una edición que ganó Pol Granch, pero ella se llevó “el sí más grande que he dado nunca” de Risto Mejide.

Su personal estilo de voz rasgada y unas letras en las que pretende plasmar un trasfondo feminista forman el carácter natural de una artista predispuesta a comerse el mundo de la música a bocados. Y, tal vez, Eurovisión de postre.

El HuffPost habla con ella sobre su paso por Factor X, el machismo en la música y su candidatura para el Benidorm Fest. No deja claro que su apuesta sea principalmente trap, aunque sí que será una canción muy en la línea de sus primeros temas. “Me la pongo todos los días cuando estoy en casa. Me encanta. Eso nunca me había pasado con cualquiera de mis otras canciones”, cuenta.

- En una entrevista en 2019 dijiste que no irías a Eurovisión porque era “todo lo contrario” a los que tú representabas. Y, tres años después, te vemos participando en el Benidorm Fest. ¿Qué ha ocurrido en este tiempo para que hayas cambiado de opinión?

- Es cierto que hace unos años pensaba así. Pero el Benidorm Fest ha cambiado mi idea sobre Eurovisión y, especialmente, la participación de Chanel. Ella se acerca mucho a mi estilo de música y me gustó que se presentara con una propuesta diferente. Y lo mismo ya me había pasado cuando el año anterior ganó el festival Måneskin. Ahora sí creo que mi estilo puede encajar en un formato como el del Benidorm Fest.

- Mi familia es el título de tu canción para la preselección. ¿Es un tema trap?

- No puedo adelantar mucho, pero sí puedo decir que es un tema que toca muchos géneros y recuerda más a mis primeros trabajos. Antes hacía más trap y R&B y últimamente hago más reggaeton y hip hop americano. Estoy muy contenta con la canción que presento. Me pongo el tema todos los días en mi casa, y eso es algo que nunca me había pasado.

- ¿Crees que se le da al trap el valor que se merece en la música?

- Es cierto que a nivel mediático es un estilo al que no se le da tanta importancia u oportunidad. Pero eso está cambiando poco a poco. Con el reggaeton también pasó lo mismo al principio y mira ahora.

- ¿Y hay machismo en el mundo del trap?



- En cualquier género, la verdad. No es algo exclusivo del trap. Es verdad que poco a poco van cambiando las cosas, pero en la música parece que las mujeres siempre estamos en competición. En lo más alto hay pocas mujeres y cada una tiene un estilo diferente. Si una sube es porque entonces le está quitando el terreno a otra. En el caso de los hombres, eso no pasa.

- Muchos ya te conocen por tu participación en Factor X ¿Cómo recuerdas tu paso por este concurso?

- Tengo muy buen recuerdo porque me sirvió para impulsar mi carrera. Además, en el programa siempre me dejaban elegir las canciones que yo quería cantar o la ropa que me ponía. Tenían en cuenta mi opinión para todo. Y pude demostrar lo que quería demostrar.

- Risto Mejide fue un apoyo fundamental para ti en el programa. ¿Qué opinión tienes tú sobre él?



- Pues no me esperaba su apoyo, la verdad. Estaba cagada al saber que me iba a valorar (ríe). Pero desde el primer día tuvo un trato muy bueno conmigo y cada vez que nos veíamos me hablaba y me daba consejos.

- Entonces es falsa esa fama de arisco que tiene...

- (rísas) No lo sé. Conmigo, desde luego, fue todo lo contrario.

- Pol Granch fue el ganador de tu edición de Factor X y la verdad es que no le ha ido nada mal. ¿Tienes actualmente relación con él?

- Pues la verdad es que no. No sé nada de él.

- ¿Te dio miedo en su momento ser ‘la de X Factor’ y ahora ‘la de Eurovisión’?



- Eso tiene mucho que ver con cómo trabajes tu proyecto después. Si participas en un programa de televisión y luego tú sigues saliendo en la tele, te metes en ese mundo. Pero un artista puede desarrollar muchísimos proyectos. Todo depende de cómo enfoques tu carrera, aunque está claro que hay momentos de tu vida profesional que te acompañarán siempre.



- De tus rivales, ¿quién crees que puede tener más opciones de ganar el Benidorm Fest? ¿O a quién ves más fuerte?

- Sharonne puede ser muy guay. Me encanta Alice Wonder, aunque no sé si después de lo de Chanel se va a apostar por algo tan diferente. Y Sofía Martín me gusta mucho, creo que puede presentar una propuesta muy interesante.