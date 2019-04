Gabilondo resalta un factor electoral clave que los partidos ignoran y del que tú eres el protagonista

El periodista Iñaki Gabilondo ha resaltado una paradoja clave de cara a las elecciones generales — en su comentario La gente corriente, esa desconocida, en la Cadena Ser— y de la que los partidos políticos sólo se acuerdan una vez cada cuatro años, coincidiendo con la cita con las urnas: “La gente corriente asusta porque es desconocida”.

Para sostener con firmeza este argumento, Gabilondo se sustenta en el sociólogo Ignacio Urquizu y su libro ¿Cómo somos? Un retrato robot de la gente corriente, donde se muestra al “ciudadano común, protagonista absoluto de la vida cotidiana y presente en todos los cambios sociales y políticos pero que, según dice Urquizu, aparece desenfocado en los planes políticos y en la atención mediática”.

Continúa Gabilondo: “Urquizu nos lo presenta: de formación media-baja, no vive ni en Madrid ni en Barcelona, no lee periódicos, maneja poco internet, trabaja en la industria, la construcción o los servicios como obrero, tal vez algo cualificado, pero no jefe, gana en torno a los 1.000 euros, puede que algo más, las pasa moradas para llegar a fin de mes”.

Para Gabilondo, “esa es la radiografía del votante mayoritario, el que inclina la balanza de los resultados electorales, pero sobre el cual no hay relato y al que nunca se coloca en el centro del escenario”.