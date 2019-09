El comentario de Gabriel Rufián que ha provocado una carcajada de Verónica Sanz en 'LaSexta Noche'

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, ha sido entrevistado este sábado en el programa LaSexta Noche, presentado por Iñaki López.

Una larga entrevista que ha tenido de todo, desde la pura materia política hasta algo mucho más ligero, como el repaso de las actuaciones del diputado en el Congreso.

Verónica Sanz, copresentadora del programa con Iñaki López, ha sido la encargada de revisar la evolución de la actitud de Rufián, desde la famosa imagen con la impresora hasta una versión más moderada.

“Da una sensación que hay un nuevo Rufián o debo decir, con cierto pesar, porque nos llevamos exactamente 15 días usted y yo, que quizás se ha hecho mayor”, apuntaba la presentadora, que quiso saber de boca del diputado si este cambio era cierto.

Rufián, tras el comentario sobre su edad, contestó con humor: “Bueno, primero, usted lo lleva mucho mejor que yo”.

Un comentario que provocó la carcajada de Sanz.

Después, Rufián ha explicado que Joan Tardá, el diputado que ocupaba su puesto de portavoz en la pasada legislatura, le enseñó que “como portavoz tengo que hablar con todo el mundo y que un portavoz no puede o no tiene que hacer según qué cosas”. “Hay cosas que, como portavoz, tengo otro tipo de responsabilidades y no aislar a mi grupo parlamentario”, ha explicado.