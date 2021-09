Bolaños y Gamarra no acercan posturas sobre el Poder Judicial: "El PP sigue enrocado"

Apenas 24 horas después del toque de atención de Bruselas sobre el Poder Judicial, el Gobierno y el PP se han sentado en la misma mesa. Pero el resultado ha sido el mismo: no hay acuerdo para su renovación y La Moncloa constata que “el PP sigue enrocado”.

La cita ha sido este mediodía en el Congreso con las delegaciones del Gobierno y del PP presididas por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, respectivamente.

Bolaños ha iniciado con Gamarra una ronda de contactos con los grupos en el Congreso. Y sobre la mesa había distintos temas: el Poder Judicial, los presupuestos y el cambio en el voto rogado.

Fuentes del Gobierno comentan que “respecto a la renovación de los órganos constitucionales, el Gobierno ha constatado que el PP sigue enrocado en no cumplir la ley ni la Constitución”.

“Por tanto, incumplen el requerimiento de la Comisión Europea y de su Comisario de Justicia que ha pedido que se renueve con carácter urgente el CGPJ conforme a la ley vigente”, reflexionan en La Moncloa.

E indican las fuentes: “El cumplimiento de la ley no se puede someter a condición. No se puede incumplir una ley porque un partido que no tiene mayoría parlamentaria ha decidido cambiar de opinión y ahora desea imponer a la mayoría su voluntad”.

Todo ello después de que el comisario de Justicia se reuniese ayer con las asociaciones de jueces y presionara al Gobierno y al PP pidiendo ya la renovación y luego una modificación de la ley para que una parte del CGPJ sea elegida por los jueces.