'Gamer Sapiens' y la gran pregunta de si los videojuegos son fieles a la Historia

Los videojuegos están a la orden del día y el éxito de las consolas está en aumento con la recién estrenada PlayStation 5. Muchos de ellos se basan en momentos históricos reales pero, ¿nunca te has preguntado hasta qué punto son fieles a esa época? ¿Representan lo mejor posible las características y el contexto del momento histórico? ¿Te has llevado un chasco al darte cuenta de que los hechos de los que hablan no fueron tan heavys como lo pintan en la pantalla?

Para profundizar sobre ello, el Canal Historia presenta Gamer Sapiens. Se trata de una serie documental en la que se intenta valorar la fidelidad histórica de los videojuegos en distintas épocas memorables de la humanidad. Desde la Edad Media hasta la Segunda Guerra Mundial, pasando por la era de los piratas, entre otras cosas.