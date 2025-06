Sánchez, tras la Ejecutiva del PSOE: "Entregar las riendas del país a PP y Vox sería una tremenda irresponsabilidad"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que su partido no va a ser "como PP y Vox" y que no tapará la corrupción que surja en sus filas. "No vamos a perseguir a denunciantes, no vamos a crear policías patrióticas, no vamos a amenazar a periodistas, no vamos a romper con martillazos pruebas ni vamos a tener sedes pagadas con dinero en B. El PSOE es una organización limpia", ha sostenido el líder socialista en su comparecencia en Ferraz tras el Comité Ejecutivo Federal celebrado este lunes.

Al respecto, Sánchez ha exigido a PP y Vox que destituyan a presidentes autonómicos "inmersos en casos de corrupción o financiación irregular", o en la gestión de "castástrofes naturales". Y ha dicho, de nuevo, que el Gobierno mantiene su hoja de ruta y que no va a convocar elecciones anticipadas. "España no merece retroceder por una agenda reaccionaria que afectaría a millones de hombres y mujeres en nuestro país", ha incidido.

En este sentido, Sánchez ha instado a Feijóo y Abascal a que presenten una moción de censura para intentar cambiar el Gobierno, porque su propósito es llegar hasta 2027. "Mi deber como capitán es tomar el timón. Entregar las riendas del país a PP y Vox, que tienen abiertos 30 casos de corrupción, sería una tremenda irresponsabilidad. Yo no voy a negar a la realidad como hacen otros, a pesar de tener su nombre escrito en los papeles de Bárcenas, su ático comprado por un testaferro o su rostro impreso en el álbum de fotos de un narcotraficante", ha dicho.

En su explicación, Sánchez ha defendido que el 'caso Koldo' es el único de corrupción que afecta hasta ahora a su partido desde su llegada al Gobierno en 2018. "Esperamos que la Justicia actúe y puede contar con mi organización. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que quienes hayan cometido corrupción, lo paguen", ha dicho.

Para el presidente, Sánchez cree que su Gobierno ha dado un paso de gigante en la lucha para acabar con la "corrupción sistémica". "Pese a este error que hemos cometido, creo que hemos avanzado en estos siete años. Se han endurecido las leyes, se han aumentado los niveles de transparencia y rendición de cuentas, hemos mejorado en los rankings de la lucha contra la corrupción... Lo que antes se obstruía o se amparaba, ahora se persigue o se castigue", ha dicho.

Sobre el informe de la UCO que señala a Santos Cerdán como "gestor" de la trama, Sánchez ha dicho que los audios que conforman este informe le repugnan. "La falta de ejemplaridad, la zafiedad de las expresiones y el machismo que destilan no son compatibles con los principios del partido", ha aseverado. Y no muestra temor a que pueda salir nueva información que pueda comprometerle a él directamente. "Yo estoy sufriendo unos ataques por parte de organizaciones ultraderechistas en causas judicializadas que no obedecen a ninguna verdad. ¿Cómo me enfrento a unos rumores si es lo que yo también estoy sufriendo?, ha explicado.

En la rueda de prensa, Sánchez ha anunciado también que comparecerá a petición propia en el Congreso de los Diputados para hablar sobre la 'trama Koldo' y que se reunirá con todos los grupos parlamentarios para conocer sus propuestas. Igualmente, ha dado a conocer la expulsión de Ábalos como militante del PSOE, la baja voluntaria de Santos Cerdán y el nuevo equipo que dirigirá la secretaría de organización hasta la celebración del Comité Federal del próximo 5 de julio en Madrid y no en Sevilla, como estaba inicialmente previsto.