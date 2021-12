García Egea pasa en 10 minutos de defender las "preguntas incómodas" a responder así a un periodista

Teodoro García Egea, secretario general del PP, ha intervenido ante los medios de comunicación tras su visita a la Cooperativa COPAL, en Valencia, donde los periodistas le han preguntado por la actualidad política.

Previamente, García Egea ha criticado el comunicado de varios jefes de prensa del Congreso de los Diputados que han solicitado a la Secretaría General de la Cámara que tome medidas para “restablecer el buen funcionamiento de las ruedas de prensa en el Congreso” ante la actitud de algunos periodistas acreditados que “desvirtúan” y “generan un clima de tensión que dificulta el trabajo del resto de periodistas”.

El ‘número dos’ de Casado en el PP se ha referido así a este asunto:

“Yo le quiero decir a todos esos grupos políticos que si no quieren preguntas incómodas, que no se dediquen a la política. Porque los políticos estamos para dar la cara y no para vetar a determinados medios de comunicación que nos hacen preguntas incómodas”.