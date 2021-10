García Egea (PP): "Somos mejores que el PSOE. El PSOE también lo sabe. Son socialistas, pero no tontos"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha intervenido este sábado en la Convención Nacional del PP, que se cierra con una doble jornada este fin de semana en Valencia.

Durante su intervención, en la que García Egea ha animado a los suyos a lograr el “objetivo” de 176 escaños, que marcan la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

Pero también ha tenido tiempo para cargar contra el PSOE.

Lo ha hecho con esta durísima frase:

“No voy a hablar de votos, de número de diputados, ni a encuestas. No me refiero tampoco a por qué somos mejores que el PSOE. Eso ya se sabe que somos mejores que el PSOE. De hecho, el PSOE también lo sabe. Son socialistas, pero no son tontos”.