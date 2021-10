García-Margallo aparece con gafas de sol en la Cadena SER y explica su situación

José Manuel García-Margallo no ha fallado a su compromiso de cada lunes en el programa ‘El Ágora de Hora 25’ de Cadena SER, pese a lucir un look diferente de lo habitual y que no ha pasado desapercibido en redes sociales.

El exministro de Exteriores ha explicado que le han tenido que operar de un ojo esta mañana y que por eso ha acudido al estudio con unas gafas para protegerse de la luz de los focos.

“Yo soy un profesional”, ha comentado durante sus primeras intervenciones en el programa.

Pese a la convalecencia de Margallo, el debate ha estado intenso durante el programa, principalmente cuando han discutido sobre el tema de Puigdemont. Hasta el punto que Pablo Iglesias ha tenido que poner paz entre Margallo y Carmen Calvo.