García-Page habla sobre el mapa autonómico y su frase siguiente acaba con aplausos

“Cuando vienen mal dadas, el tener un sector que está extendido en el territorio... Esto no es una planta concreta que fabrica x miles de coches, que ya quisiéramos todos y que el día de mañana se puede ir. Esto es un sector que es español en su conjunto”, ha señalado.

García-Page ha recordado el papel de la agricultura y de la ganadería y, cuando iba a hablar de las “enormes empresas de transformación”, se ha acordado de la pesca. “Y la pesca, obviamente. Lo que pasa es que nosotros no tenemos mar, de momento...”, ha razonado.

“La realidad es que... Quién sabe si no le damos una vuelta al mapa autonómico. Cuanto hubieran cambiado las cosas si hubiéramos hecho las... Pero bueno, no me voy a meter en más jardines que ya tengo bastante”, ha asegurado el líder de Castilla-La Mancha.