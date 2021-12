Javier Bardem, Alberto Iglesias y 'Madres paralelas', nominados a los Globos de Oro

GTRES Javier Bardem, en el estreno de 'Being the Ricardos'

Se inaugura la temporada de premios en Hollywood con polémica. Este lunes se han conocido los nominados para la 79ª edición de los Globos de Oro.

Madres paralelas de Pedro Almodóvar, Javier Bardem, que opta al premio al mejor actor protagonista en una película dramática por Being the Ricardos, y Alberto Iglesias, candidato al galardón a la mejor música por la banda sonora de Madres paralelas están en el listado de nominados. Los premios de este año han pasado prácticamente desapercibidos ya que no se retransmitirán por televisión tras las acusaciones de corrupción y falta de diversidad.

Estas críticas han promovido un boicot que cuenta con el apoyo de pesos pesados como Warner Bros, Netflix y Amazon Studios, que no han promocionado sus películas para que logren nominaciones a estos galardones.

La organización, que ha incorporado nuevos miembros y aprobado un código de conducta para limpiar su imagen, está decidida a seguir adelante con sus galardones a pesar de que nadie tiene pistas de cómo pretenden celebrar su gala prevista para el 9 de enero del próximo año.

Consulta aquí todo el listado completo de nominados:

Premios de las categorías de televisión

Mejor serie dramática

Lupin

The Morning Show

Post

El juego del calamar

Succession

Mejor serie cómica o musical

The Great

Hacks

Only Murders in the Building

Reservation Dogs

Ted Lasso

Mejor actor en serie dramática





Mejor actor en serie cómica o musical





Mejor actriz en serie dramática





Mejor actriz en serie cómica





Mejor actor de reparto





Mejor actriz de reparto





Mejor miniserie





Mejor actor en una miniserie





Mejor actriz en una miniserie





Premios de las categorías de cine

Mejor película dramática

Belfast

CODA

Dune

King Richard

El poder del perro

Mejor película musical o comedia

Cyrano

Don’t Look Up

Licorice Pizza

Tick, Tick … Boom!

West Side Story

Mejor dirección

Kenneth Branagh

Jane Campion

Maggie Gyllenhaal

Steven Spielberg

Denis Villeneuve

Mejor actor en película dramática

Mahershala Ali (Swan Song)

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (El poder del perro)

Will Smith (King Richard)

Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

Mejor actor en película cómica o musical

Leonardo DiCaprio (Don’t Look Up)

Peter Dinklage (Cyrano)

Andrew Garfield (Tick, Tick … Boom!)

Cooper Hoffman (Licorice Pizza)

Anthony Ramos (In the Heights)

Mejor actriz en película dramática

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Olivia Colman (The Lost Daughter)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Lady Gaga (House of Gucci)

Kristen Stewart (Spencer)

Mejor actriz en película cómica o musical

Alain Haim (Licorice Pizza)

Jennifer Lawrence (No mires arriba)

Emma Stone, (Cruella)

Rachel Zegler (West Side Story)

Marion Cotillard (Annette)

Mejor actor de reparto

Ben Affleck (The Tender Bar)

Jamie Dornan (Belfast)

Ciarán Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (CODA)

Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog)

Mejor actriz de reparto

Caitriona Balfe (Belfast)

Ariana DeBose (West Side Story)

Kirsten Dunst (El poder del perro)

Aunjanue Ellis (King Richard)

Ruth Negga (Passing)

Mejor guion

Paul Thomas Anderson — Licorice Pizza

Kenneth Branagh — Belfast

Jane Campion — El poder del perro

Adam McKay — No mires arriba

Aaron Sorkin — Being the Ricardos

Mejor banda sonora

La crónica francesa — Alexandre Desplat

Encanto — Germaine Franco

El poder del perro — Jonny Greenwood

Madres paralelas — Alberto Iglesias

Dune — Hans Zimmer

Mejor canción original





Mejor película en una lengua extranjera

Compartment No. 6

Drive My Car

Fue la mano de dios

A Hero

Madres paralelas

Mejor película de animación