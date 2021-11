Marcos del Mazo via LightRocket via Getty Images

Marcos del Mazo via LightRocket via Getty Images Una manifestación contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel en Madrid.

Los grandes cambios de la ley mordaza

Tal y como ha podido saber el citado diario, el Ejecutivo habría acelerado los cambios de la ley mordaza tras el pasado Congreso socialista, en el que Pedro Sánchez había anunciado que la modificación era una cuestión prioritaria en el Gobierno.

De esta forma, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y socialista, Rafael Simancas, junto con el secretario general del Partido Comunista Español y parlamentario de UP, Enrique Santiago, ya tendrían totalmente encarrilado el acuerdo. Sin embargo, es posible que las distintas formaciones registren de forma individual otras enmiendas a mayores de las acordadas.

1- Reducción del tiempo de detención sin justificar con el fin de la identificación

El período pasará de estar establecido en las seis horas a un máximo de dos. Se trata de una cuestión que afecta a aquella personas que son arrestadas, pero se niegan a identificarse. Además, la nueva norma también obligaría a que aquellos detenidos sean devueltos al lugar del arresto tras su puesta en libertad, en lugar de ser liberados directamente a puertas de la comisaría.

2- Limitación de cacheos y desnudos en los registros

La capacidad de los agentes para cachear a un individuo se verá mermada con el objeto de que ninguna persona pueda ser desnudada en el marco de una actuación policial. Según El País, la enmienda a registrar busca el “máximo respeto a la identidad sexual, procurando hacerlo siempre en lugar reservado y fuera de la vista de terceros”.

3- Cambios en las protestas ‘espontáneas’

La celebración de manifestaciones no autorizadas previamente y de carácter espontáneo ya no supondrán la comisión de una infracción “cuando el ejercicio pacífico de tal derecho precise de una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora, siempre que no se cause violencia o alteración del orden público”.

4- Cuantías de sanciones según la capacidad económica

Una de las cuestiones más controvertidas de la ley mordaza, las grandes cuantías disuasorias que llevaban aparejadas sus sanciones, también cambiarán. Según el citado medio, el Gobierno propondrá que las multas tengan en cuenta la capacidad económica individual de cada persona. Se tratarían de reducciones de hasta la mitad del 50% para quienes cobren menos de 1,5 veces el salario mínimo y del 25% para los que cobren entre 1,5 y 2,5 veces el SMI.

5- El material antidisturbios lesivo, en el punto de mira

El Ejecutivo estaría abriendo la puerta también a acabar con aquel material antidisturbios con peligro de producir lesiones irreparables en los manifestantes, como es el caso de la pérdida de globos oculares por pelotas de goma. La clave de este punto sería la de ceñirse a los dictámenes internacionales. En este sentido, y según El País, la enmienda obligaría a “utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables”.

6- Las imágenes tomadas de las fuerzas del orden

La ley mordaza también se vería cambiada al respecto del uso de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante sus actuaciones, una de las cuestiones que más rechazo provocó entre asociaciones y manifestantes. La enmienda que se ultima provocaría “no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión”. Eso sí, continuará siendo una infracción grave dicha utilización “cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar” del agente.

7- Presunción de veracidad del agente

La máxima de que la última palabra es del policía también estaría a punto de cambiar levemente. La antes mencionada presunción de veracidad del atestado policial estaría supeditada a una excepción, la de que “gozará de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, siempre que resulte coherente, lógica y razonable, salvo prueba en contrario”.

8- Suavizado de la tenencia de drogas en espacios públicos

Portar substancias estupefacientes en espacios públicos, “aunque no estuvieran destinadas al tráfico”, así como en establecimientos, pasará de ser una infracción grave a una leve.

9- ¿Y las devoluciones en caliente?

El anunciado fin de las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera no estaría recogido en las enmiendas que ha dado a conocer El País, sino que el Gobierno buscaría introducir esta cuestión en la legislación sobre extranjería.

10- Lenguas cooficiales en el DNI

Entre otros aspectos, la ley sería cambiada también para realizar modificaciones lingüísticas en los documentos nacionales de identidad. Sobre esta cuestión, “se incorporan en el diseño del DNI las diversas lenguas cooficiales propias del lugar de residencia del solicitante”, es decir, en catalán, euskera, gallego, etc.