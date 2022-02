El Gobierno blindará la financiación en ciencia pública hasta el 1,25% del PIB

Kike Rincon/Europa Press via Getty Images

Kike Rincon/Europa Press via Getty Images La ministra de Ciencia, Diana Morant, en una foto de archivo.

El Consejo de Ministros aprobará esta semana la nueva Ley de Tecnología, Ciencia e Investigación, que reformará la actual legislación para combatir la precariedad de los investigadores. La ministra Diana Morant ha anunciado en una entrevista en El País, una importante medida en esta materia. El Gobierno blindará en esta norma una financiación estable y continuada de la ciencia pública hasta el 1,25% del Producto Interior Bruto (PIB).

Se trata de una respuesta clara e histórica a una demanda muy solicitada desde el sector. “Por ley tendremos que cumplir el objetivo marcado por la Unión Europea de que la inversión pública en ciencia e innovación sea del 1,25% del Producto Interior Bruto (PIB) en el año 2030”, ha precisado Morant.

Según ha precisado la ministra de Ciencia, “los umbrales de la UE son alcanzar el 2% del PIB de inversión en I+D en 2023 y el 3% en 2030” al tiempo que ha destacado que el Ejecutivo ya ha comenzado a caminar esa senda. “Según el INE, en 2020 la inversión pública supuso el 0,58% del PIB”, ha destacado.

Una financiación histórica

No obstante, y de momento, no hay un cálculo exacto de la cantidad económica que supondrá esta iniciativa histórica. “No tenemos los datos del INE y no los tendremos hasta noviembre. Con el ritmo de inversión actual ya cumplimos”, ha apuntado. Con todo, en la propia información de El País, cifran dicha cantidad en cerca de 7.000 millones más al año en inversión.

Morant también ha explicado que la nueva ley está dirigida a recuperar el número de investigadores perdidos en los últimos años. La ministra ha calculado que 5.000 plazas de científicos se han perdido. “Esa fue la receta de la salida de la crisis escogida por el Partido Popular”, ha valorado, para señalar que “solo en tres años, con la nueva tasa de reposición más los contratos estables vamos a reponer en tres años 12.000 investigadores”.