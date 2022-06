El Gobierno anuncia que Sánchez y Aragonès se reunirán próximamente pero Cataluña niega que se hayan "descongelado" las relaciones

Europa Press News via Getty Images

En su comparecencia desde Moncloa, Bolaños ha marcado los principios de ese futuro acuerdo marco de relaciones bipartitas, compuesto por tres ideas centrales: la “defensa a ultranza del diálogo”, la necesidad de “más política” y no judicializar la política y el “pleno respeto a todos los planteamientos políticos”.

Una muestra de buena voluntad para la Generalitat que se valora pero que se considera insuficiente “hasta que no haya garantías”. “Trabajaremos en los próximos días, nos esforzaremos porque sea así (se normalicen las relaciones), pero por el momento no es posible”, ha añadido la consellera, que no ha adelantado posibles fechas de una nueva mesa de diálogo.