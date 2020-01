Les damos motivos a los que dicen que en los Goya siempre se están quejando

Este año no ha sido “el año de”, no ha habido una temática concreta. Cada uno ha barrido para lo suyo. Cine, causas sociales e incluso con el clima de Málaga y su reciente borrasca... Viniesen o no a cuento. Hasta los presentadores Andreu Buenafuente y Silvia Abril han aprovechado para la crítica. No se ha salvado ni Pedro Sánchez. Y eso que han estado comedidos en el tema político.