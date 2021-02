El gráfico del Banco de España que desmonta una de las banderas de Ayuso durante la pandemia

NurPhoto via Getty Images

El periodista Javier Ruiz, jefe de Economía en la Cadena SER, ha compartido en su cuenta de Twitter el gráfico del Banco de España señalando este aspecto y relacionándolo con una de las banderas de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso: aplicar restricciones menos severas que el resto de las comunidades contra la pandemia para salvar la economía.

Así lo dijo en su última entrevista: “No puedes cerrarlo todo. La salud y la economía van de la mano. La salud no es no contagiarse sólo, es más; es estabilidad emocional. El cierre absoluto ya lo vivimos y no mató al virus. Hay que aplicar medidas creativas y apelar a la responsabilidad nacional”.

Una semana antes, en un mitin en Cataluña, dijo esto: “En lugar de aplicar medidas liberales, efectivamente, buscando cómo conjugar la salud y la vida, que es lo más importante que tiene la vida, la persona, con la economía, decidieron cerrarlo todo, porque es lo fácil. (...) Es un delito, en Cataluña, con el clima que tenéis, tener todo cerrado, tener a la gente en sus casas, tener a la gente arruinada y decir que esa es la manera de sortear una epidemia”.

Ruiz cree que el gráfico del Banco de España desmonta la teoría de Ayuso. “El milagro económico de Madrid no existe”, escribe el periodista en mayúsculas, “cae más que provincias con restricciones más duras como Valencia (-9,4%)”.