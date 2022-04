Gran revuelo en Twitter con el vídeo que ha publicado Mónica García en el metro

La noticia tuvo una gran repercusión y miembros de la oposición no dudaron en echárselo en cara. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, se desplazó a la céntrica estación de metro de Lavapiés e hizo un vídeo desde el andén criticando a Ayuso.

“Esto significa que los madrileños tendremos que invertir más tiempo para desplazarnos en nuestro transporte público. Ayuso nos va a robar 6.000 horas de nuestro tiempo. Tiempo que necesitamos para cuidar, descansar, formarnos o vivir. Los madrileños no tenemos que pagar con tiempo lo que nos ricos no quieren pagar con impuestos”, afirmó García.

La portavoz de Más Madrid aseguró que no piden a Ayuso que facilite la vida de la gente, ya que únicamente le piden que no la boicoteé. “Nos van a tener enfrente y vamos a defender nuestro transporte público y nuestra movilidad sostenible. Con nuestro tiempo y nuestra vida no se juega”, cerró el vídeo García.