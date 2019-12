Greta Thunberg, en Madrid: "La prueba de nuestro impacto es que están intentando silenciarnos"

Los periodistas, que en su mayoría se dirigían a la joven sueca, han llevado a que Thunberg les pidiera más preguntas para sus compañeros de Fridays for Future en el escenario: “No tenéis que escucharme a mí antes que a ninguna otra persona. Soy una pequeña parte de un gran movimiento. Necesitamos más activistas climáticos. Así que no me hagáis sólo preguntas a mí, sino también a mis compañeros”.

Aunque los cuatro se han mostrado contentos por haber creado concienciación en estos últimos meses, ninguno cree que haya motivos de celebración. “En Suecia hemos tenido una huelga climática y estamos aprovechando el impulso, estamos haciéndonos cada vez más grandes, pero esto no se traduce en la acción política”, ha lamentado Thunberg. “Hemos conseguido muchas cosas, hemos creado concienciación y debate. Ese es un gran paso, pero evidentemente no es ni mucho menos suficiente. Con toda franqueza, las emisiones de CO2 no se están reduciendo, sino todo lo contrario. No hay victoria. Lo único que queremos ver son acciones reales. Desde ese punto de vista, no hemos logrado nada”, proseguía.