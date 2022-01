Guía básica para visitar Sierra Nevada en invierno

En España, tenemos un destino turístico perfecto para cada época del año. Si en verano tenemos las Islas Baleares y las playas mediterráneas, en invierno tenemos Sierra Nevada. Con la bajada de las temperaturas, este paraje se cubre de nieve y se convierte en el lugar ideal para divertirse, desconectar de la ciudad y practicar deporte.

El Espacio Natural de Sierra Nevada está situado en el Sistema Penibético y cuenta con el pico más alto de la Península Ibérica: el Mulhacén, con 3.718 metros. En este impresionante paraje natural, se encuentra la famosa Estación de Esquí y Montaña de Sierra Nevada, que cuenta con más de 120 pistas de esquí para todos los niveles.

Sin duda, la estación de Sierra Nevada es una de las más codiciadas a nivel nacional e internacional. Esto se debe a que es la estación más alta y con más horas de sol al año de toda Europa. Además, Sierra Nevada también destaca por su ubicación privilegiada (a tan sólo 31 kilómetros de la ciudad de Granada), por la calidad y variedad de pistas y por sus increíbles vistas panorámicas.

Por tanto, si estás planeando una escapada a la nieve, Sierra Nevada es tu destino ideal. En este artículo te dejamos todo lo que necesitas saber sobre esta estación de esquí y montaña.

Pistas de esquí

Cada año, miles y miles de aficionados y profesionales del esquí acuden a Sierra Nevada para practicar este deporte. Una vez allí, cada uno de ellos puede elegir la pista que más le guste y mejor se adapte a su nivel.

En concreto, en Sierra Nevada hay 128 pistas de esquí, clasificadas por colores en función de su dificultad. De esta manera, los visitantes podrán encontrar 19 pistas verdes, 43 pistas azules, 52 pistas rojas y 7 pistas negras.

Las pistas verdes son muy fáciles, con poca pendiente y, generalmente, bastante cortitas. Son las pistas ideales para las personas que estén tratando de iniciarse en la práctica de los deportes de nieve. Mientras tanto, las pistas azules están indicadas para todo tipo de deportistas, ya que son de niveles fáciles o intermedios.

Por su parte, las pistas rojas y negras son bastante difíciles, únicamente aptas para esquiadores o snowboarders experimentados y con un buen nivel. Estas pistas pueden tener pendientes de niveles superiores al 40% o, incluso, al 50%.

Clases de esquí y alquileres de equipo

Si todavía no has aprendido a esquiar, no te preocupes, puedes viajar a Sierra Nevada igualmente y aprender allí. En esta estación de esquí podrás apuntarte a clases con monitores particulares o a clases en grupo. En un par de clases, estarás preparado para empezar a esquiar por tu cuenta en las pistas verdes.

Además, tampoco tendrás por qué comprar todos los equipos necesarios. Lo cierto es que este tipo de materiales suelen ser bastante caros y un poco aparatosos de transportar pero no te preocupes, tienes la opción de alquilarlos en la propia estación.

Eso sí, si estás pensando en alquilar tus equipos de esquí o snowboard no te olvides de reservarlos con antelación por internet. Así, evitarás quedarte sin ellos y podrás asegurarte de que hay equipación de tu talla.

Dónde alojarse

Durante la preparación del viaje, también deberás buscar un hotel ideal para esquiar en Sierra Nevada. En la zona de Sierra Nevada encontrarás numerosos alojamiento de todo tipo pero, si lo que quieres es aprovechar la escapada al máximo, deberás escoger un hotel o apartamento lo más cercano posible a la estación de esquí.

Además, si buscas un extra de confort y una buena oferta gastronómica no podemos dejar de recomendarte el Meliá Sierra Nevada. Este hotel se encuentra justo en el centro de la Estación de Sierra Nevada, rodeado de comercios, bares y restaurantes.

Las habitaciones de este lujoso hotel cuentan con un diseño acogedor, moderno y luminoso, así como todas las comodidades que puedas imaginar. Además, en sus instalaciones, se encuentra un espectacular spa panorámico en el que podrás entrar en calor mientras observas cómo la nieve cae sobre las montañas al otro lado de la ventana.

Forfait o permiso para esquiar

Antes de viajar a Sierra Nevada debes saber que es necesario obtener un permiso para usar las pistas. Este permiso se conoce como forfait puedes encontrarlo en muchas modalidades: de periodicidad diaria, de varios días, semanales o de temporada.

Dependiendo de cuántos días vayas a pasar en Sierra Nevada y de si irás una única vez o más veces a lo largo de la temporada, te convendrá escoger un forfait u otro. En cualquier caso, debes tener en cuenta que también existen bonos que se pueden utilizar en varias estaciones de esquí españolas.

Si no tienes intención de esquiar durante tu estancia en Sierra Nevada, no será necesario que solicites un forfait. Podrás disfrutar de la nieve igualmente en las zonas más bajas de la sierra.