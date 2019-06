Guía para llevar camisa de manga corta sin parecer un paleto

Llega el verano y con él la eterna pregunta del armario masculino. ¿Se puede llevar con estilo una camisa de manga corta? La respuesta es sí, pero hay prestar atención a unos cuantos detalles, porque no todo vale. No querrás ir por la calle como un adolescente recién salido de una peli de los ochenta, que te confundan con Ace Ventura o, lo que es peor, con Jesús Gil.

Fíjate en el corte y no te pases con las mangas

Lo primero en lo que tienes que fijarte es en el patrón y el corte. Una camisa de manga corta debe llevarse entallada, pero no apretada. Asegúrate de que no flexionas el brazo y te corta la circulación o de que los botones no se abren cuando te mueves o te sientas.

Las mangas son, valga la redundancia, lo más importante de este tipo de prenda, y deben ir como una segunda piel, abrazando el brazo. Olvida esas mangas enormes en las que podrían caber tres extremidades. Remangarlas no es una solución en esos casos, pero sí puede ser un toque apropiado cuando se trata de una camisa bien cortada y sencilla.

Decimos sencilla porque quizás no sea la mejor opción cuando se trata de una camisa de estampada. Sea como sea, no le des más de dos vueltas a las mangas y no intentes que queden perfectas, la naturalidad suma puntos.