Guillem, la historia detrás del primer concejal trans visible de España

Recuerda aquel momento en una conversación con El HuffPost, con motivo del Orgullo y con la reciente noticia de que el Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el anteproyecto de ley trans . Es tiempo de mirar hacia atrás, al presente y al futuro. En general, dice que ha tenido una vida “muy normalizada”. “Cada persona tiene su proceso”, cuenta. “En la infancia yo me identificaba de igual con los chicos y ellos no me veían como igual, evidentemente. Las chicas no me percibían tampoco como igual, mi manera de ser no se ajustaba a la feminidad que se espera”, relata.

Oye, Guillem, ¿te has planteado que puedes ser el primer concejal trans visible de España? No, ni lo había pensado él mismo. Estaba a punto de ser nombrado edil en Paiporta (Valencia). Era finales de 2017. Él y algunos compañeros de Compromís se pusieron a buscar información. Sólo en un foro se decía que había habido otro hombre trans en una ayuntamiento canario, al que sólo se le ponían siglas, porque no quería que lo supiera su familia.

“Durante un periodo de tiempo sufrí acoso escolar. En parte por eso, y por ser el más gordito y con gafas. Era carne de cañón”, rememora.

Montoro sigue al hilo: “Llego al instituo y empiezo a darme cuenta de que me gustan las chicas, me acojo a la etiqueta de lesbiana”. “Pero cuando pasa el tiempo empiezo a conocer personas, me empiezo a dar cuenta de que me gustan las chicas pero hay algo más ahí que no tienen nada que ver con quién me guste, tiene que ver con un sentimiento más profundo mío”. A los 17 años, entonces, se acerca a un colectivo LGTBI en Valencia: “Conozco a una persona trans que me explica en una jornada su proceso de transición. En ese momento está diciendo lo que a mí me pasa”. En esos días hasta tiene dudas porque lo trans se asocia a la etiqueta negativa de prostitución, drogas y estar en los márgenes. Pero era lo que le estaba pasando.

A los 19 años, prosigue Montoro, y después de un proceso personal “difícil”, decide verbalizarlo en voz alta: “Soy un hombre”. Entonces se lo cuenta a su entorno y a su familia: “He tenido la suerte, lo digo abiertamente, y mi experiencia no es representativa cien por cien de las personas trans. Mi familia ha estado al pie del cañón conmigo, me ha acompañado durante la transición, que no suele ser lo habitual”.