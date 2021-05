La dura confesión de Gwyneth Paltrow: “Bebía whisky cada noche durante el confinamiento”

AFP via Getty Images

La actriz Gwyneth Paltrow en la 26ª fiesta anual de ELLE Women in Hollywood, en 2019.

Durante 2020, el consumo de alcohol aumentó un 19% por cada semana de confinamiento, según un estudio publicado en el American Journal of Drug and Alcohol Abuse, en el que casi un tercio de los participantes reconocieron beber en exceso durante la pandemia. España fue el país europeo en el que más creció la compra de bebidas alcohólicas, según la consultora IRI.

Este problema también ha afectado a estrellas internacionales, como la actriz Gwyneth Paltrow, que ha contado su experiencia en The Mirror.

La intérprete de 48 años no se resistía a la tentación de coger la botella todas las noches, algo que, además de ser un hábito nocivo, le hizo coger más de seis kilos. “Bebía siete noches a la semana, cocinaba pasta y comía pan. Perdí totalmente el control”, ha relatado.

La ganadora del Oscar por Shakespeare in Love ha asegurado que no se emborrachaba hasta el punto de “desmayarse”, pero entiende la gravedad de la situación a la que se expuso: ”¿Quién bebe varias copas siete noches a la semana? Me encanta el whisky y hacía una bebida llamada Buster Paltrow —con jarabe de arce y zumo de limón—, al que le puse el nombre de mi abuelo porque también amaba el whisky”. Además, admite que la situación se agravaba por el mono de tabaco que sufría al beber.

La actriz de Contagio se convirtió en la protagonista de las redes sociales en febrero de 2020, cuando publicó una polémica foto en su cuenta de Instagram, curiosamente por ‘alarmar’ sobre el coronavirus cuando aún no se sabía tanto sobre él. En la imagen, la hija adoptiva de Talavera de la Reina (Toledo) —donde vivió siendo estudiante de intercambio— viajaba en un avión con mascarilla, y escribía “ya he estado en esta película. Hay que mantenerse a salvo. Lávate las manos con frecuencia”, algo por lo que se la criticó duramente.

Un mes antes llamaba también la atención al lanzar un producto de 75 dólares que se agotó en cuestión de horas: una vela cuya fragancia floral huele como su vagina.

Paltrow es conocida también por su faceta de ‘gurú’ de estilo de vida desde que fundó su compañía Goop en 2008. La empresa, que vende productos de moda, cosmética y libros, está valorada en 225 millones de euros. Netflix estrenó el pasado año la serie documental The Goop Lab sobre este proyecto.