"¿Ha olvidado la reivindicación?": el corte de Rufián a esta presentadora cuando le ha preguntado por su "chapa amarilla"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha pegado un corte monumental a la presentadora de Espejo Público -de Antena 3-, Lorena García, cuando en pleno directo le ha preguntado -con cierto retintín- si ya se le había olvidado la reivindicación independentista que representan los lazos y las chapas amarillas: ”¿Ya se ha olvidado la reivindicación, porque no le veo la chapa amarilla?”, ha soltado García.

Rufián, con cierta sorna, ha respondido tajante: “Lo que me he olvidado es la americana en el despacho, porque hace un calor que no veas”, tras lo que ha aclarado que es cierto que la chapa amarilla no siempre la lleva.

Posteriormente, García ha resaltado el visible cambio de actitud de Rufián, habitual showman de la Cámara Baja, y que en este nuevo curso político se está mostrando mucho más mesurado: ”¡Quién le ha visto y quién le ve!”, ha exclamado García.