Víctor Manuel se pronuncia con esta réplica a quienes dicen que estamos al borde de una Guerra Civil

El cantante Víctor Manuel ha dejado un potente mensaje a todos aquellos que se alarman por la situación política y social que vive España ahora mismo, que les hace temer incluso por el estallido de una guerra civil.

En una entrevista en Espejo Público, Sunsanna Griso le ha señalado: "Tú puedes comparar el grado de crispación política a lo largo de los años. ¿Realmente crees que estamos en el peor momento?".

"No, no, no", ha garantizado el artista, que ha añadido: "Además a veces hablo con gente joven y se asustan mucho. Dicen que estamos al borde de la guerra civil. Que no, que no. Que no hay armas, chico. No te enloquezcas".

"Vamos a ver si ordenamos esto y la gente se va calmando. Pero estoy cerrando todos los conciertos con una canción del año 82 que tiene una frase final: aquí cabemos todos o no cabe ni dios. Y eso es lo que pasa. Aquí o cabemos todos o no cabe ni dios", ha avisado.

"No tenemos más remedio que llegar a entendernos en un momento determinado", ha insistido Víctor Manuel, que ha admitido que "seguramente la clase política" actual es "más débil".

Dicho eso, ha matizado: "A mí me gustaría ver a los gobernantes, desde Aznar a Felipe, a quien sea, con la fragmentación parlamentaria que hay ahora. ¿Qué iban a hacer? Parece muy sencillo. Cuando había bipartidismo más o menos te entendías con unos nacionalismos e ibas adelante. Pero ahora es mucho más complejo, mucho más difícil".

Además, ha lamentado que "las redes pueden decidir en un momento dado que un Consejo de ministros apruebe una ley o no la apruebe": "A ese extremo llegamos".