Hacia una política exterior feminista con África

No hay imagen más desoladora que la de una de estas cumbres, encuentros y visitas entre políticos europeos y africanos en los que las mujeres son una nota de color anecdótica. La foto retrata a la perfección la política exterior de la Unión Europea con este continente, unas relaciones en las que no sólo necesario sino urgente hacer un diagnóstico del agujero negro que hay respecto a los derechos fundamentales de las mujeres africanas. Es un reto que hay que abordar desde todas las perspectivas posibles —económica, social, de seguridad y defensa, de desarrollo, etc.— y que requerirá un cambio profundo de las estrategias actuales si no se quiere que, como tantas veces ocurre, se vendan como avances lo que sería otro mero maquillaje para que todo siga igual.

En la jornada Retos para una política exterior feminista en el Sahel y África Occidental, organizada por Alianza por la Solidaridad-ActionAid, en colaboración con Oxfam Intermón y el Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), quedó en evidencia que nuestra política exterior respecto a la vecina África tiene una importante deuda con sus mujeres. Años de migración desde el sur, en los que la presencia femenina no deja de aumentar, imponen la necesidad urgente de analizar cómo transformar, que no sólo mejorar, las estrategias del nuevo III Plan África, aprobado en 2019 como marco en unas relaciones donde el neocolonialismo sigue presente.