Han guanyat

Aquest article també està disponible en castellà. El passat 3 d’abril, La Vanguardia va organitzar al CCCB un debat polític amb les i els caps de llista per Barcelona a les eleccions generals del proper 28-A. Hi van participar amb més o menys fortuna, estridència i mala educació, Laura Borràs, Meritxell Batet, Cayetana Álvarez de Toledo, Inés Arrimadas, Jaume Asens i Gabriel Rufián. La dada més destacable és que, a excepció de Laura Borràs, la resta de participants ho van fer en castellà. Bona manera de mostrar que el català és útil. Dilluns 15 d’abril, Lídia Heredia, presentadora d’Els matins de TV3, va entrevistar Cayetana Álvarez de Toledo, cap de llista del PP, i malgrat que Álvarez de Toledo confessa que entén el català va demanar/exigir que l’entrevista fos en castellà. Es va carregar amb aquest gest anys d’harmònica i venturosa utilització del bilinguisme passiu; és a dir, quan persones de llengües genèticament emparentades que els permeten comprendre el discurs de l’altra persona usen cadascuna la seva llengua i ¡santes pasqües! Va adduir alguna cosa referent a la «lengua común»; aquell invent fal.laç i nefast de la dreta més ignorant i embrutida per bandejar la major part de llengües de l’Estat. Una pretesa llengua comuna que mai no és el català. Jo no tinc una llengua comuna i una altra que no. La meva llengua materna és el català; llegeixo i escric amb gust el castellà, però de «comuna», cap. A bona part de l’Estat, per exemple, al País Valencià, a les illes Balears (fins i tot en algun acte i ocasió a Galícia) la llengua comuna no ha estat el castellà. M’han entès la mar de bé si usava la meva.

Dijous 18 d’abril, Jordi Basté, del programa El món a RAC1, esmorza, com ha fet amb d’altres candidates i candidats, amb Álvarez de Toledo. Com amb Heredia, al començament de la trobada parlen de la llengua de l’entrevista i finalment Basté li fa les preguntes en castellà. Álvarez de Toledo havia remarcat que seria un gest de «cortesia». Està clar que un gest de cortesia unilateral. Habitualment en aquestes ocasions si algú es passa a l’altra llengua és perquè abandona el català, mai a l’inrevés. El debat electoral a TV3 serà la nit del dia 24 d’abril i el moderarà el seu director, Vicent Sanchis. Es podrà veure per TV3, 3/24 i Catalunya Ràdio. El PP i Álvarez de Toledo (no faré la sexistada d’anomenar-la pel nom de pila o d’anteposar-li un «la», que això sí que seria una descortesia gran), han sol.licitat que hi hagi traducció simultània. Aquella que el Tribunal Suprem ha denegat a les preses i presos polítics. A la seva amarga, injustíssima, situació, s’hi afegeix aquesta vulneració del dret a tenir un judici en llengua pròpia com possibilitaria qualsevol estat mínimament descentralitzat i orgullós de les llengües que l’enriqueixen. Veurem com acaba la cosa.

