Harta de las feministas, ¡esto nunca me puede pasar a mí!

Educación en todos los sentidos. No es de justicia que se hable y trabaje un aspecto específico, en un contexto determinado, cuando a la hora de extrapolarlo a todas las demás áreas de la vida, no se produce tal diversificación de contenido.

El motivo es que escucharlo me hace consciente de que estamos todavía situadas en discursos del ayer –que lo de atrás todavía persiste y aún con más conciencia escabrosa–, que vuelven a salir a la palestra cuestiones que en aquel tiempo fueron consideradas como vencidas. Y en la práctica social actual, todo parece indicar que no es así. Que en contra de lo que pudiera parecer, sigue siendo un sesgo relacional que no solo se ha mantenido en el tiempo sino que se ha trasformado en justiciero.

Por tanto, no se avanza lo suficiente. No se asienta la creencia asociada al desarrollo de la psique, de la cognición de la persona, sino que todos los demás estímulos (audiovisuales, lecturas, música, arte…), dan lugar a la globalización de la temática en cuestión.

A nivel psicológico, en mi opinión, hay que bajar al terreno de los pensamientos y lo conductual; y tratar de hablar lo menos posible en términos abstractos porque en general no estamos en campos académicos en el día a día, si no en la vida diaria que conlleva el qué se hace y qué se dice.

“No me respetas” quiere decir: no haces aquello que tienes que hacer por mí, por tanto tengo derecho a meterme contigo y luchar por lo que me pertenece. Tú me haces mal a mí y yo solo lucho por lo que es mío.

Y para ello, la violencia no es más que el instrumento permitido y distribuido (empecemos por un videojuego) hasta el más recóndito lugar.

En resumen: puedes detectarlo siendo consciente de la distribución machista que hay en todos los medios con los que te relacionas. Es decir aquello que nos envuelve y nos conforma como personas; como sociedad.

