Harvey Weinstein, declarado culpable en el juicio por abusos sexuales que prendió la llama del 'Me Too'

Victoria agridulce para el feminismo. El productor Harvey Weinstein, de 67 años, ha sido declarado culpable de dos de los cargos en el juicio por abusos sexuales que prendió la llama del movimiento Me Too . Weinstein ha sido declarado culpable de delito sexual en primer grado y de violación en tercer grado. A pesar de eso, le han considerado no culpable en dos de los cargos más graves a los que se enfrentaba: el de agresión sexual depredadora y el de violación en primer grado, por los que se jugaba la cadena perpetua.

Durante todo el juicio Weinstein ha roto su silencio en muy pocas ocasiones para defender su inocencia. En el primer juicio se declaró no culpable de los cinco delitos y alegó que habían sido relaciones consensuadas.

Queda que el juez James Burke fije una fecha para la sentencia, en la que Weinstein se puede enfrentar a un máximo de 29 años por el delito de acto sexual criminal y a 4 años por el de violación en tercer grado, evitando así las penas más graves.

El juicio arrancó el pasado 6 de enero con la elección del jurado que está compuesto por siete hombres y cinco mujeres. El 22 de enero, Fiscalía y defensa presentaron sus argumentos iniciales y comenzaron a llamar a los testigos.

El jurado se retiró a deliberar el pasado martes, después de que los pasados días 13 y 14, los abogados y los fiscales presentaran sus alegatos finales en favor y en contra del rey midas del celuloide.

Un caso destapado en 2017

El caso salió a la luz en 2017, cuando The New York Times y The New Yorker se hicieron eco de unas investigaciones periodísticas en las que se detallaban los abusos cometidos por el magnate a decenas de mujeres.

A raíz de esto, decenas de mujeres se sumaron al movimiento con el hashtag #Metoo (A mí también), teniendo esta denuncia un repunte importante desde la industria del cine.

Esto propició que Weinstein fuese expulsado de la Academia de Hollywood, internado en un centro por su adicción al sexo y vendiese sus propiedades para pagar el juicio, que no será el último ya que tiene más acusaciones.