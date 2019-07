La manifestación del orgullo LGTBIQ en Madrid fue preciosa. Como me pareció también preciosa la manifestación en Valencia. Una celebración y reivindicación de la vida. Del amor, el respeto y la diversidad. Un reconocimiento a los activistas históricos y personas mayores que abrieron camino; con algunos de ellos y ellas he tenido la fortuna de trabajar y ciertamente se lo merecen. Desgraciadamente las crónicas de ese día se ven invadidas por el incidente con Ciudadanos. Vaya por delante que no comparto, ni mucho menos apoyo, los insultos, ni los malos gestos: me parece que están siempre fuera de lugar y no son aceptables.

Dicho esto, sí quiero hacer una sencilla y breve reflexión desde la visión de una persona que lleva casi ya dos décadas acudiendo a la reivindicación por la construcción de una sociedad arcoíris.Ddesde cuando participaba como pretendida “testigo de bodas civiles” cuyas solicitudes no eran tramitadas por los juzgados, pasando por los trabajos para sacar adelante las leyes de la igualdad del Gobierno socialista de Zapatero, hasta las protestas por las injusticias que aún sufren personas homosexuales y transexuales en el ámbito internacional.

Disculpadme por expresarlo así, pero… alucino con Ciudadanos. Su aportación a la vida política es la crispación constante. Siempre retando y con hipérboles. Y como ya nos tiene habituados, busca un culpable de sus males e incoherencias, en este caso al partido socialista y al ministro del Interior. Me parece un insulto a la inteligencia decir que el PSOE “alimenta el odio”, y es que hasta ahí podíamos llegar. Les recuerdo y les aplico las palabras de nuestro querido Pedro Zerolo: “En su modelo de sociedad no quepo yo, en el mío sí cabe usted”. Pero por si fuera poco el despropósito, me parece ridículo pedir a colación la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska. Precisamente un excelente ministro, y una persona activista referente, comprometida y valiente, que predica con el ejemplo y que no es nuevo en este encuentro reivindicativo. Una persona de la que me siento orgullosa en lo personal y en lo político, y comparto que no se puede dar ni un paso atrás y es inaceptable cuestionar los derechos humanos y civiles de gais, lesbianas y transexuales. Y además, hay que decirlo con firmeza.