Hasta Bertín Osborne alucina con lo que hizo Ayuso cuando Iglesias le felicitó el cumpleaños

Isabel Díaz Ayuso ha sido la invitada de la nueva temporada de Mi casa es la tuya, el programa de entrevistas de Bertín Osborne en Telecinco.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho un repaso por su vida: desde su paso por el colegio a sus años en la Universidad Complutense, donde coincidió con el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias.

Hablando de todo un poco, Ayuso ha contado que nació el 17 de octubre de 1978: el mismo día y el mismo año que el exdirigente de Unidas Podemos, una coincidencia que ha sorprendido a Bertín Osborne.

“No me lo puedo creer”, ha dicho el presentador. “Vine para corregirlo. Del mismo día y del mismo año”, ha dicho en tono de humor Ayuso. “¿Mismo año del mismo día? No me lo puedo creer”, ha replicado Osborne.

“Sí, sí. Ahí estamos. Para que luego vean que lo del horóscopo te lo puedes creer o no porque juro que no tenemos mucho que ver”, ha apostillado Ayuso.

Bertín ha querido saber si en alguna ocasión han intercambiado mensajes de felicitación. ”Él a mí y yo pasé de felicitarle”, ha dicho tajante Ayuso, una aseveración que ha sorprendido al propio presentador.

″¿Sí? No, hombre”, ha afirmado Osborne. “Hale, con dios”, ha añadido la presidenta. “No hombre no, pero la próxima vez felicítale”, le ha dicho el presentador mientras Ayuso negaba con la cabeza.