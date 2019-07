¿Hay diferencia entre el sexo y el género?

Si tenemos un grupo de bebés y tenemos que decidir cuáles son niños y cuáles niñas habrá que poner unas medidas que serán las que se usen para clasificar. Podemos medir las hormonas, los cromosomas, las gónadas, el tamaño del clítoris/pene o cualquier elemento que se nos ocurra. Después tendremos que poner un límite y decidir. Por ejemplo: si el nivel de testosterona es más alto de X es niño, si el clítoris/pene es más corto que Y es niña. Y siempre habrá casos intermedios, uses la medida que uses.

Incluso podríamos decidir que hay tres sexos y poner dos límites, con lo cual dejaríamos de vivir en un binarismo. Y al igual que digo tres podríamos decidir 5, 10 o 27.

Pero aún más importante que esos límites, es la moralidad existente detrás de la regla que se use. Para etiquetar un niño no es lo mismo considerar que sólo puede ser hombre si tiene un pene que vaya a ser capaz de penetrar una vagina a considerar su capacidad de generar espermatozoides. O simplemente mirar los cromosomas XY. Dependiendo qué regla uses dejarás hombres que se consideraron hombres al nacer fuera de esa categoría. Y aún así, en todos los casos, vas a encontrarte que no todo es blanco o negro: ¿Cuándo es un pene lo suficientemente grande como para penetrar una vagina? ¿Qué pasa si tienes testículos pero no crean espermatozoides? ¿Qué ocurre con las personas de cromosomas XO, XXY y otras múltiples posibilidades.

La regla moral heterocoital sería la primera: un pene solo se puede considerar válido si puede penetrar una vagina y una vagina si puede ser penetrada por un pene. Y ha sido una regla que muchos médicos han tenido en su mente al decidir si un bebé es niño o niña.

Esta regla tiene sus grises y es en estos grises donde se impone la necesidad de una decisión, teniendo que operar en ciertos casos en donde no se cumplen los estándares esperados. Pero, ¿es necesario decidir? ¿Por qué etiquetar a los bebés con un género que pueden sentir diferente durante su vida? ¿Por qué hacer sufrir a muchas personas por una etiqueta con raíz cultural?